В Беларуси изменили законодательство по вопросам административной ответственности. Теперь водителям тракторов, самоходных машин и механических транспортных средств могут сократить срок лишения прав. Для этого нужно ходатайство председателя местного исполкома и соблюдение ряда условий.

Начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков на пресс-конференции рассказал, что 15 апреля Главой государства подписан закон об изменении Кодексов по вопросам административной ответственности. Среди прочего, появилась возможность приостановить или сократить срок лишения права управления транспортными средствами. В частности, Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) дополнился новыми статьями 19.7 и 19.8.

– Решения по приостановлению или сокращению срока лишения могут приниматься органами внутренних дел только на основании заявленного руководителем исполнительного комитета или администрации района в городе, – отметил Виктор Ротченков.

В частности, ст. 19.7 ПИКоАП предусматривает возможность приостановления исполнения административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Она распространяется на водителей колесных тракторов и самоходных машин. Если у этого же человека имеются водительское удостоверение на управление механическими транспортными средствами, то, это лишение автоматически не отменяется. То есть трактором управлять будет можно, а автомобилем нельзя. В отношении других транспортных средств процедура регулируется ст.19.8 ПИКоАП.

При этом существует ряд ограничений. Так, в ходатайстве будет отказано если:

— лицо привлекалось к административной ответственности за езду «без прав» (ст. 18.14 КоАП) и за «пьяное вождение» (ст. 18.15 КоАП) и ответственность еще не погашена. То есть не истек срок, после которого лицо считается не подвергнутым взысканию;

— лицо привлекалось к уголовной ответственности по ст. 317 УК «за пьяное вождение» и «езду без прав»;

— лицо не выплатило штраф за нарушение ПДД.

Важный нюанс: решение о приостановлении лишения могут отменить, если человек уволится с работы, связанной с управлением колесными тракторами или самоходными машинами, либо в милицию поступит ходатайство руководителя местного исполкома об отмене ранее принятого лишения.

Статья 19.8 ПИКоАП предусматривает освобождение от административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Под нее попадают все водители механических транспортных средств. Она также может быть применена по ходатайству руководителя местного исполкома. Ограничения там те же, что и по ст. 19.7. Дополнительное условие – должно пройти не менее половины срока лишения водительских прав, а также лицо должно быть занято в экономике не менее 2 лет, (допускается перерыв, не превышающий в общей сложности 3 месяца) предшествующих дню заявления ходатайства.

Еще один важный нюанс – ст. 19.8 ПИКоАП в отношении человека может применяться только один раз.

Также, по словам Виктора Ротченкова, после «досрочного возвращения» прав все равно придется сдавать квалификационный экзамен на управление транспортным средством, как и после завершения срока лишения.

