Мероприятие провел председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, обратив внимание руководителей на необходимость тесного взаимодействия с контролирующими службами и оперативного решения проблем на местах.

Одной из ключевых тем стало соблюдение ветеринарных норм на личных подворьях. Начальник райветстанции Ирина Фигур и заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Мацудова подробно разъяснили руководителям на местах требования законодательства.

Особый акцент – на идентификации (бирковании) всех продуктивных животных в личных хозяйствах. Как было отмечено, данная процедура касается не только крупного рогатого скота и свиней, но и коз, птицы. Участникам семинара напомнили, что прежде чем приобрести животное, владельцу необходимо купить бирку, зарегистрировать его в системе и поставить на учет. При продаже или забое скота следует снимать животное с учета, подтверждая его убытие. Ирина Фигур также обозначила правила содержания животных в личных подворьях: помещения должны регулярно очищаться и дезинфицироваться, а выпас скота осуществляться только на специально выделенных пастбищах.

Кроме того, председателям сельисполкомов разъяснили требования к забою скота для личного потребления и для продажи. Если это для собственных нужд, владелец лишь информирует соответствующие службы о снятии скота с учета. Если же мясо, яйца или молоко планируется реализовывать на рынке, убой должен производиться на специальной площадке, соответствующей ветеринарно-санитарным правилам.

Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук довел до присутствующих информацию об оперативной обстановке с пожарами на территории района, подчеркнув недопустимость выжигания сухой растительности и разведения костров в пожароопасный период. Также рекомендовал руководителям обновить перечни пустующих участков, зарастающих сорной растительностью территорий, обеспечить ограничение доступа в неэксплуатируемые строения. Виталий Николаевич отметил важность активного взаимодействия с подразделениями МЧС и разъяснительной работы с населением об ответственности за несанкционированные палы травы.

С изменениями в организационно-кадровых вопросах и порядке делопроизводства участников семинара-учебы ознакомила начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова.

Елизавета Малая

Фото автора