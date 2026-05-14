Каждый год в третье воскресенье мая мир зажигает свечи в память о тех, чьи жизни унесла ВИЧ-инфекция. В этом году день памяти выпадает на 17 мая. В Буда-Кошелевском районе, как и по всей Беларуси, мы вспоминаем своих земляков, которых уже нет с нами. Их имена редко звучат громко — но боль утраты остается в семьях, среди друзей и коллег навсегда.

Для нашего небольшого района тема ВИЧ перестала быть «чужой» и далекой. Случаи выявляются ежегодно, и, к сожалению, есть те, кто ушел из-за позднего обращения или отказа от лечения. В памяти медиков остаются пациенты, которые не успели начать терапию, стеснялись сказать о своем статусе родным или просто не верили, что болезнь коснется именно их.

Но сегодня не только о грусти. День памяти — это повод твердо сказать: жизнь человека с ВИЧ не заканчивается в день постановки диагноза. Современная медицина позволяет дожить до старости, родить здоровых детей, работать и путешествовать. Лечение в нашей стране доступно и бесплатно. Но одно обязательное условие — ответственность самого человека.

К сожалению, страх перед общественным мнением до сих пор сильнее страха перед болезнью. Люди не идут в поликлинику, чтобы сдать тест, боятся увидеть «два окошка» и спрятаться от реальности за спиной «а вдруг». Именно это промедление и становится причиной смерти — вирус успевает разрушить иммунитет до «точки невозврата».

Давайте в этот день помолчим в память ушедших. И сделаем простой, но мужественный шаг ради живых: проверим свой ВИЧ-статус. Быстро, анонимно и бесплатно — в процедурном кабинете районной поликлиники. Не прятать голову в песок, а смотреть правде в глаза.

Этих людей уже не вернуть. Но мы можем спасти других. Возможно, прямо сейчас кого-то держит за руку только наша поддержка и понимание. Не будьте равнодушными.

15 мая с 14.00 до 15.00 по телефону 7-64-93 в Буда-Кошелевской ЦРБ будет работать прямая линия. На вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции ответит районный инфекционист Ольга Леонидовна Маханова.

Подготовила врач–инфекционист Ольга Маханова