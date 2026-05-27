В народе принято отмечать Пахомов день, день Пахома Теплого-бокогрея. Согласно приметам, с этого дня устанавливается теплая погода.

Народные приметы

Если день выдался теплым, то и лето будет таким. А багряный восход указывает на жаркое лето. Это же предвещает паутина, которая летает по воздуху. В том случае, если радуга появилась после дождя, то осадков больше не будет.

Что нельзя делать

Предки верили, что в этот день после обеда запрещалась любая работа в саду. Кроме того, нельзя высаживать 28 мая бобовые, а также капусту и кабачки. Вместе с тем незамужним девушкам не стоит рассказывать о своих планах на семью и о мужчинах. Они могут не осуществиться.

Что можно делать

В этот день рекомендуется сделать генеральную уборку, вымыть, полы, а также починить инвентарь. Как правило, 28 мая досеивали пшеницу, лен и огурцы, которые позднее брали на засолку. А ещё в Пахомов день рыбаки шли на рыбалку. Согласно приметам, рыба сама плывет в сети в этот день.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА