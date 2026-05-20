Дата 20 мая стала для них особой – на выпускном вечере в районном Доме культуры они в торжественной обстановке стали обладателями заветных свидетельств. В зале практически не было свободных мест: их заняли педагоги, родители, близкие и друзья, которые пришли поддержать сегодняшних героев.



К выпускникам обратилась директор ДШИ Людмила Ветошкина:

– Своим трудолюбием и ответственностью, добросовестностью и твердостью характера вы доказали, что вы – лучшие, вы – культурный код нации! Ведь в жизни не существует непокоренных вершин, есть лишь несбывшиеся мечты. Ваши мечты сбылись: вы научились танцевать, освоили игру на любимых музыкальных инструментах, можете выражать свои чувства на бумаге. И пусть не все из вас свяжут дальнейшую жизнь с искусством, но я уверена: искусство навсегда поселилось в вашей душе! В добрый путь, выпускники!

Людмила Николаевна вручила свидетельства об окончании школы учащимся музыкально-инструментального отделения, направления «Изобразительное искусство» (с работами юных художников можно было ознакомиться в фойе РДК) и хореографического направления деятельности.

В свою очередь родители поблагодарили руководство школы и педагогов за внимание, чуткость, отзывчивость и безграничную любовь к ребятам.

Концертная программа, которую подготовили выпускники школы и младшие учащиеся, лишь подтвердила наличие огромного количества талантов в ДШИ.



Евгений Коновалов

Фото автора