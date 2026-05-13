Республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Главная цель — напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи.

С 15 мая по 31 августа спасатели, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, представители ОСВОДа, Белорусского добровольного пожарного общества объединят усилия, чтобы напомнить: лето — время свободы и приключений, но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций.

Во время акции будут посещены школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках в парках развлечений и отдыха, у дворцов культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других популярных семейных локациях.