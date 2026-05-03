Высаживать рассаду томатов в открытый грунт можно, когда температура почвы достигнет 12-15 градусов тепла, а ночные температуры стабильно будут выше 10 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки Наталия Мацишина.

Если высадить рассаду в холодную почву, то корневая система может испытать холодовой шок, подчеркнула специалист.

Она отметила, что основное правило, которого следует придерживаться огородникам – не надо ориентироваться на календарные даты или советы соседей, а лучше следить за температурой почвы на глубине 10–15 сантиметров.

«Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов критической отметкой является прогрев земли до +12…+15 градусов Цельсия. Томаты считаются самыми выносливыми из этой тройки», – сказала Мацишина.

По ее словам, если высадить растения в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок, что приведет к прекращению впитывания влаги и питательных веществ. Это проявляется в посинении стеблей у томатов или быстром пожелтении листьев. Даже при последующем потеплении такие растения будут отставать в развитии на две-три недели, отметила биолог.

«Оптимальный режим для томатов – когда ночная температура воздуха стабильно держится выше +10…+12 градусов Цельсия, а дневная достигает +20…+22 градусов Цельсия», – подчеркнула Мацишина.