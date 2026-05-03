Высаживать рассаду томатов в открытый грунт можно, когда температура почвы достигнет 12-15 градусов тепла, а ночные температуры стабильно будут выше 10 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки Наталия Мацишина.
Она отметила, что основное правило, которого следует придерживаться огородникам – не надо ориентироваться на календарные даты или советы соседей, а лучше следить за температурой почвы на глубине 10–15 сантиметров.
«Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов критической отметкой является прогрев земли до +12…+15 градусов Цельсия. Томаты считаются самыми выносливыми из этой тройки», – сказала Мацишина.
По ее словам, если высадить растения в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок, что приведет к прекращению впитывания влаги и питательных веществ. Это проявляется в посинении стеблей у томатов или быстром пожелтении листьев. Даже при последующем потеплении такие растения будут отставать в развитии на две-три недели, отметила биолог.
«Оптимальный режим для томатов – когда ночная температура воздуха стабильно держится выше +10…+12 градусов Цельсия, а дневная достигает +20…+22 градусов Цельсия», – подчеркнула Мацишина.
Она добавила, что если человек использует теплицу, то сроки можно сдвинуть на две недели раньше, но только при условии, но только если земля внутри уже прогрелась.