На территории района сохраняется высокая активность киберпреступников. Ущерб, который понесли будакошелевцы от их злодеяний за 4 месяца текущего года, превысил 40 тыс. рублей.





О том, как не попасть на уловки мошенников, рассказывает первый заместитель начальника Буда-Кошелевского РОВД Александр Левченко:

– Одной из распространенных схем остаются телефонные звонки от якобы сотрудников коммунальных служб, правоохранительных органов или операторов связи. Цель мошенников – получить персональные данные граждан, реквизиты банковских карт, оформить кредиты на имя жертвы. Актуальны фейковые интернет-магазины, особенно в Instagram. Мошенники предлагают популярные товары, требуя предоплату, зачастую в полном объеме. После перевода денег товар не доставляется, а продавец исчезает. Появилась и новая схема кибермошенничества: жителям региона все чаще приходят электронные письма якобы от лжеруководителей. В них содержится просьба перейти по ссылке или скачать файл. Делать это категорически нельзя – такие действия могут привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

В качестве примера приведу случай, когда в мае текущего года жительница района под предлогом противодействия мошенническим операциям перевела свыше 4,5 тыс. руб. Злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее поучаствовать в специальной операции. Чуть ранее во избежание уголовной ответственности еще одна женщина перевела лжеправоохранителям свыше 8 тыс. руб.

В другом случае под предлогом инвестирования денежных средств и получения пассивного дохода через интернет-биржу гражданка лишилась 20 тыс. руб., вложив их на фейковую криптобиржу. Мошенники демонстрировали ей графики роста доходов, но на деле никакой торговли не велось.

Процент раскрываемости таких преступлений на территории района за 4 месяца составляет порядка 11%. И здесь очень важным является, насколько оперативно потерпевшая сторона обращается в милицию. Чем быстрее это происходит, тем больше возможности по горячим следам установить причастного к преступлению и в дальнейшем привлечь его к уголовной ответственности.

Хочется также напомнить гражданам, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не верьте тем, кто обещает легкий заработок, особенно через криптобиржи. Никогда не сообщайте данные банковских карт по телефону, не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте файлы из непроверенных источников. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с близкими или обратитесь в правоохранительные органы.

Подготовила Татьяна Титоренко