Совместно с заинтересованными службами депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера провел мониторинг ситуации, связанной с организацией торгового обслуживания в сельской местности, похоронного дела и вопросов, возникающих при использовании гражданами ID-карт.

В ходе диалога участники обменялись мнениями. Так, отметили положительный эффект в части структурирования торговой сети, а учитывая специфику района, – обслуживания автомагазинами сельских жителей и предоставления населению широкого выбора товаров. В теме похоронного дела на сегодняшний день изучается доступность и качество предоставляемых услуг, наличие проблемных вопросов при обслуживании гражданских кладбищ.



«Для подготовки качественных законов депутатам необходимо держать руку на пульсе, изучать общественное мнение в разных сферах жизнедеятельности общества. Это важно для того, чтобы в дальнейшем полученные данные нашли отражение в законодательных актах», – отметил Руслан Николаевич.

Наталья Логунова

