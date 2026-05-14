Оно пройдет на территориях Гусевицкого и Кошелевского сельсоветов и будет направлено на снижение рисков возникновения возгораний в жилом фонде и гибели людей от них. Акцент в проводимой работе − посещение домовладений категорированных граждан: одиноких и одиноко проживающих, инвалидов, многодетных семей.

Работники МЧС проинформируют население о состоянии пожарной безопасности в районе, расскажут о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Также напомнят о необходимости установки АПИ в жилых комнатах: прибор предупредит о возгорании и даст шанс на спасение.

Справочно: по состоянию на 13 мая текущего года в районе произошло 35 пожаров, на которых погибли 5 человек.

Основные причины возникновения пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, печного отопления.

«Достучаться до каждого» и объяснить важность соблюдения правил пожарной безопасности – основополагающие задачи данного мероприятия, − отмечают специалисты.

Буда-Кошелевский РОЧС