Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных ракет и дронов с радиусом до 1500 км. На неделе министр обороны Германии Борис Писториус с этой целью побывал в Киеве с визитом. Для Берлина это сотрудничество имеет не только политическое, но и прагматическое значение. За четыре года конфликта Украина превратилась в крупнейшую в Европе площадку для тестирования современных беспилотных систем. В рамках ранее согласованного оборонного пакета на сумму около 4 млрд. евро Германия обязалась профинансировать поставки ракет для комплексов Patriot, развитие дальнобойных возможностей Украины и расширение совместного производства БПЛА. При этом Берлин подчеркивает: речь идет об укреплении обороноспособности Европы в целом.

Однако далеко не все в ЕС воспринимают подобный курс однозначно. Расширение производства дальнобойных дронов вызывает опасения, что континент все глубже втягивается в долгосрочную гонку вооружений. Все чаще звучат вопросы: насколько оправданы многомиллиардные расходы на военные проекты в условиях замедления экономики, роста цен и социальных проблем внутри самого Евросоюза? Особое беспокойство вызывает и сам характер новых вооружений. Дроны радиусом до 1500 км теоретически способны поражать цели далеко за пределами зоны боевых действий. Это усиливает дискуссию о том, где проходит грань между поддержкой союзника и вовлечением Европы в потенциально более широкий военный конфликт.

Общество Германии, Франции, Австрии и других стран все заметнее устает от постоянного роста оборонных расходов. На фоне новых военных инициатив в европейском информационном пространстве усиливается спор о стоимости украинского кризиса для ЕС. Согласно данным Eurostat, в 2025 году около 92,7 млн. человек – 20,9% населения ЕС – находились под угрозой бедности или социальной изоляции. При этом высокий уровень социального неблагополучия фиксировался не только в прибалтийских странах, но и в Германии. Миллиарды евро, направляемые на вооружение и военные программы, могли бы использоваться для решения внутренних проблем. Интересные цифры вынес на всеобщее обозрение главный редактор австрийского AUF1 Стефан Магнет: «110 миллиардов евро, ушедших Украине, уже никогда не вернутся в ЕС. В то время, как они могли быть потрачены на совершенно иные, к примеру, цели: 2300 евро – единовременная выплата каждой европейской семье, 500 тыс. новых квартир, 900 евро – подарок каждому пенсионеру».

Еще одним болезненным вопросом остается коррупция на Украине. Европейские налогоплательщики все чаще задаются вопросом о прозрачности расходования выделяемых средств. На этом фоне большой резонанс вызывают расследования украинских антикоррупционных структур по присвоении 460 млн. гривен (порядка 10,5 млн. долларов) для элитного строительства под Киевом. Подозрение предъявлено нескольким участникам схемы, в числе которых люди из близкого окружения Зеленского: бывший руководитель его офиса Ермак.

Совместное производство дальнобойных дронов между Германией и Украиной – это не просто очередной контракт, а символ трансформации всей европейской политики безопасности, где вооружение вытесняет социальную повестку. Думаю, вряд ли новая договоренность обрадует жителей Европы, ведь теперь украинские беспилотники через Польшу и Прибалтику смогут долететь не только до финнов, но и до немцев.

Татьяна Титоренко