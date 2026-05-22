Для этой цели у него есть ряд механизмов, самый главный из которых – Закон. К сожалению, есть те, кто нарушает законодательные акты, установленные в обществе правила поведения.





Как пример, уголовное дело по факту угрозы убийством, рассмотренное на очередном выездном судебном заседании. Государственный обвинитель Виктория Стрижнёва пояснила, что угроза убийством является одной из форм психического насилия, вселяющей в человека страх за свою жизнь и здоровье. В апреле текущего года в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношений конфликта, житель района, приставив к телу мужчины страйкбольный пневматический газоболонный пистолет, стал ему угрожать убийством. Последний воспринял угрозы реально, так как у него были основания опасаться их осуществления.

Районный суд признал обвиняемого виновным и на основании ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, что составляет 1350 руб. Пистолет, изъятый в ходе осмотра происшествия, конфискован.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законодательством сроки.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото носит иллюстративный характер