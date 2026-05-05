Не все документы в доме нужно хранить годами. Нотариус объяснила, какие бумаги лучше беречь всегда, а какие можно спокойно выбросить после окончания срока хранения.

В любой непредвиденной ситуации необходимы:

паспорт либо ID-карта (документ, удостоверяющий вашу личность);

свидетельства о рождении и регистрации брака;

военный билет.

«Свидетельство о рождении может пригодиться в случаях, когда необходимо подтвердить родство. Например, при оформлении договоров дарения или наследственных прав. А свидетельство о регистрации брака может подтвердить, к примеру, смену фамилии, что важно при оформлении ряда документов», — рассказала нотариус Надежда Шупенько.

Также нужно беречь документы о получении образования (аттестат, диплом), подтверждающие наличие льгот (пенсионное, удостоверение инвалида).

Важными являются и правоустанавливающие документы, или те, что подтверждают приобретение права собственности на имущество. Если речь идет об автомобиле, то здесь ключевым документом является свидетельство о регистрации транспортного средства.

Многие утерянные документы, в том числе правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, можно восстановить. Но не всегда.

Нотариус предупреждает: если срок обязательного хранения документа в официальном архиве (ЗАГС, нотариат, ведомственный архив) истек, и он был официально уничтожен по акту, восстановить его не получится.

Банковские договоры, чеки и выписки — это не просто гора бумаг, а юридическая защита в спорах с банками или в суде. Так, основным ориентиром здесь служит общий срок исковой давности — 3 года.

Особое внимание стоит уделить документам, связанным с кредитами, займами и рассрочками.

Договоры, графики платежей, чеки и, главное, справку о полном погашении задолженности нужно хранить минимум 3 года с момента последней выплаты. В течение этого времени банк или заемщик могут предъявить взаимные претензии.

«Чеки об оплате коммунальных услуг стоит сохранять в течение трех лет. Это ваш главный аргумент, если в системе произойдет сбой и вам ошибочно начислят долг», — пояснила нотариус.

Даже старые долговые расписки храните 3 года после даты полного погашения долга. Если вы выступали в роли должника и полностью вернули деньги, обязательно заберите расписку у кредитора и уничтожьте ее. Наличие документа у вас подтверждает, что долг погашен, а оставленная у кредитора расписка может стать источником проблем.

А вот документы, чеки на технику и другие крупные покупки актуальны, пока действует гарантия.

Решения судов не имеют срока давности. Их надо хранить постоянно.

Договоры о продаже (дарении) недвижимости тоже лучше сохранить. Они являются доказательством законности сделки, подтвердят (при необходимости) расходы или доходы в налоговой.

Кроме того, рекомендуется хранить свой экземпляр трудового договора как минимум до момента выхода на пенсию.

