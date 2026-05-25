Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов на встрече в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани знаковый концерт-реквием с участием белорусских артистов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом», — сказал глава государства.

«Это надо видеть. Мы много мероприятий проводим. Но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось…» — заметил Рустам Минниханов.

«Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает», — заметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в конце апреля в Казани состоялся концерт-реквием «Каждый третий». В обращении к его участникам Александр Лукашенко подчеркнул, что это мероприятие — гимн судьбе непокоренного народа.

