Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В этот майский день мы торжественно чествуем всех тружеников, которые вкладывают свои знания, профессионализм и талант в укрепление экономики страны, формируя мощный фундамент для счастливого будущего белорусов», — говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что научный и социальный прогресс, стремительное развитие технологий открывают перед миром широкие возможности. «Но за каждым достижением стоят конкретные люди, и никакие инновации не способны заменить их руки, опыт и самоотдачу», — подчеркнул он.

«Мы сохраним первомайские традиции, заложенные предыдущими поколениями, и передадим их нашей молодежи — честной, трудолюбивой, целеустремленной. Это залог дальнейшего развития и процветания Беларуси», — заверил белорусский лидер.

Президент пожелал всем здоровья, мира и добра: «Пусть каждый день будет наполнен радостью новых трудовых свершений».

