Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.



Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли.

«Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками». Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин. — Прим. БЕЛТА), думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это. Это же понятно — курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие — иди и работай, упирайся, — сказал Президент. — Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось».

«Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит «реструктуризация задолженности»? Я понимаю, что вы мне предлагаете, но я всегда ориентировал: надо заставлять работать руководителя. Пришел — делай», — подчеркнул белорусской лидер.