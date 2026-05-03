- на 5 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;
- в районе дома №76 по ул. Барыкина в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;
- на 187 км а/д Р-43 «граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 70 км/ч;
- на 31 км а/д « подъезд от М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.
- мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 41 по 45 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.
Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения!
Придерживайтесь аккуратного стиля вождения, избегая резких маневров и необдуманных перестроений!