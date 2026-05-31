Министерство по налогам и сборам напоминает об уплате налога физлицами на основании декларации о доходах не позднее 1 июня, сообщает БЕЛТА.

«1 июня 2026 года наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами, представившими налоговые декларации о доходах за 2025 год», — отметили в МНС.

Осуществить уплату можно путем внесения причитающейся суммы налога наличными денежными средствами (в банк, организацию почтовой связи) либо в безналичном порядке (посредством ЕРИП в инфокиосках либо с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также через личный кабинет плательщика).