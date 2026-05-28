Особую опасность представляет миф о том, что мелкие траты или оплата найденной банковской картой останутся незамеченными. Такие действия закон расценивает не как находку, а как хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Чаще всего злоумышленники действуют под воздействием момента. Первая мысль у человека, нашедшего на улице или в магазине чужую пластиковую карту – проверить, есть ли на ней деньги. А поскольку при оплате покупок до определенного лимита вводить пин-код не нужно, возникает соблазн приобрести спиртное, продукты или сигареты. Такие действия – прямое нарушение закона.

Необходимо понимать, что преступления, предусмотренные ст. 212 УК, раскрываются с высокой эффективностью. Любая оплата в магазине фиксируется камерами видеонаблюдения, банк устанавливает время, место и сумму операции, а товарный вид покупок служит доказательством корыстного умысла.

Так, Буда-Кошелевским РОСК окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя района по ч. 1 ст. 212 УК. В ходе следствия установлено, что гражданин К., присвоив найденную банковскую карту, несколько дней в магазинах райцентра покупал товары. И пользовался чужой картой до тех пор, пока потерпевшая, обнаружив хищение, не заблокировала ее. Гражданин К. потратил с карты более 1500 рублей. Преступник незамедлительно был установлен, ему пришлось возместить ущерб в полном объеме.

Обращаем внимание, что ч. 1 ст. 212 УК предусматривает наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет либо ее лишения на тот же срок.

Что делать, если вы нашли карту? Не проверяйте баланс, не пытайтесь оплатить покупку. Сообщите о находке в милицию или передайте карту администрации учреждения.

Помните: чужая банковская карта – это не клад и не подарок судьбы, а ключ к чужому счету. Несанкционированное использование этого ключа – верный способ из законопослушного гражданина превратиться в фигуранта уголовного дела, для которого скамья подсудимых станет реальностью.

По информации Буда-Кошелевского РОСК подготовила Елизавета Малая