22 мая верующие отмечают День памяти Николая Чудотворца, в народном календаре – Никола Вешний. В этот день было принято умываться росой и планировать свадьбы. Расскажем, что еще можно делать в этот день и как вести себя в соответствии с запретами далекой старины, чтобы не навлечь беду на себя и близких.
Что нельзя делать
- Женщинам запрещалось заниматься тяжелой работой, чтобы избежать проблем в личной жизни. Мужчинам также рекомендовалось не переутомляться, дабы избежать семейных конфликтов.
- Установка изгородей и ремонт заборов были под строгим запретом, чтобы не остаться в одиночестве на весь год.
- Замужним женщинам категорически запрещалось жаловаться на мужей, чтобы не навлечь на себя развод.
- Нельзя обижать животных. Если проигнорировать данное правило, есть вероятность столкнуться с голодом.
- Не оказать помощь пожилым людям означало обречь себя на одиночество в старости.
- Чтобы не лишиться дохода, 22 мая не стоит убивать пауков. Убирать паутину нельзя по этой же причине.
- Купаться на Николу Вешнего не разрешались ни мужчинам, ни женщинам. Поговаривали, что так можно навлечь на себя неприятности.
- Лучше избегать использования острых предметов и не заниматься рукоделием, чтобы не пораниться.
- Запрещается грустить и плакать. Иначе весь год в слезах пройдет.
Что можно делать
- На Николая Чудотворца наши предки возлагали особые надежды. Его молили даровать силы и защитить от сглаза. Также у него просили помощи в мирских делах. Верующие не сомневались: святой не оставит их в трудную минуту.
- В этот день важную роль играет благотворительность. Важно сделать как можно больше добрых дел, ведь все хорошее вернется сторицей.
- Если решите раздать неимущим свои вещи или подать милостыню, в ближайшее время в ваш дом придет денежная удача.
- Важно позаботиться о том, чтобы в комнаты попадал солнечный свет. Не стоит закрывать их наглухо занавесками. Говорили, что вместе с лучами светила в жилище проникает радость и достаток.
- Ранним утром женщины в старину умывались росой, надеясь, что она сделает их еще прекраснее.
- Дата считалась благоприятной для амурных дел и планирования свадеб.
Приметы о погоде
- Добрым знаком Николы Вешнего в старину называли проливной дождь. Наши предки были уверены: осадки 22 мая являются предвестниками богатого урожая овса и ржи. Не боялись они и инея в утренние часы. Считалось, что он сулит большое количестве фруктов и овощей в этом году.
- Солнце и сильный ветер в этот день указывают на то, что лето окажется жарким, а осень — теплой. Если на улице пасмурно, июнь будет дождливым.
- Небо на закате окрасилось в алый цвет? Впереди похолодание.
- Если звезды светят ярко, ближайшие дни будут ясными.
- Резкое снижение температуры воздуха, снег или град — предупреждение о том, что конец месяца окажется ненастным.
Подготовила Екатерина Зайкова