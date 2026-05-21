22 мая верующие отмечают День памяти Николая Чудотворца, в народном календаре – Никола Вешний. В этот день было принято умываться росой и планировать свадьбы. Расскажем, что еще можно делать в этот день и как вести себя в соответствии с запретами далекой старины, чтобы не навлечь беду на себя и близких.





Что нельзя делать

Женщинам запрещалось заниматься тяжелой работой, чтобы избежать проблем в личной жизни. Мужчинам также рекомендовалось не переутомляться, дабы избежать семейных конфликтов.

Установка изгородей и ремонт заборов были под строгим запретом, чтобы не остаться в одиночестве на весь год.

Замужним женщинам категорически запрещалось жаловаться на мужей, чтобы не навлечь на себя развод.

Нельзя обижать животных. Если проигнорировать данное правило, есть вероятность столкнуться с голодом.

Не оказать помощь пожилым людям означало обречь себя на одиночество в старости.

Чтобы не лишиться дохода, 22 мая не стоит убивать пауков. Убирать паутину нельзя по этой же причине.

Купаться на Николу Вешнего не разрешались ни мужчинам, ни женщинам. Поговаривали, что так можно навлечь на себя неприятности.

Лучше избегать использования острых предметов и не заниматься рукоделием, чтобы не пораниться.

Запрещается грустить и плакать. Иначе весь год в слезах пройдет.

Что можно делать

На Николая Чудотворца наши предки возлагали особые надежды. Его молили даровать силы и защитить от сглаза. Также у него просили помощи в мирских делах. Верующие не сомневались: святой не оставит их в трудную минуту.

В этот день важную роль играет благотворительность. Важно сделать как можно больше добрых дел, ведь все хорошее вернется сторицей.

Если решите раздать неимущим свои вещи или подать милостыню, в ближайшее время в ваш дом придет денежная удача.

Важно позаботиться о том, чтобы в комнаты попадал солнечный свет. Не стоит закрывать их наглухо занавесками. Говорили, что вместе с лучами светила в жилище проникает радость и достаток.

Ранним утром женщины в старину умывались росой, надеясь, что она сделает их еще прекраснее.

Дата считалась благоприятной для амурных дел и планирования свадеб.

Приметы о погоде

Добрым знаком Николы Вешнего в старину называли проливной дождь. Наши предки были уверены: осадки 22 мая являются предвестниками богатого урожая овса и ржи. Не боялись они и инея в утренние часы. Считалось, что он сулит большое количестве фруктов и овощей в этом году.

Солнце и сильный ветер в этот день указывают на то, что лето окажется жарким, а осень — теплой. Если на улице пасмурно, июнь будет дождливым.

Небо на закате окрасилось в алый цвет? Впереди похолодание.

Если звезды светят ярко, ближайшие дни будут ясными.

Резкое снижение температуры воздуха, снег или град — предупреждение о том, что конец месяца окажется ненастным.

Подготовила Екатерина Зайкова