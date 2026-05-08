Беларусь почтит память погибших в Великой Отечественной войне общенациональной минутой молчания 9 мая в 12.00, сообщает БЕЛТА.



В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема.

В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах — приостановится движение.

Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту — вспомним всех, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее.