Первый в текущем году велопробег, приуроченный к Празднику труда, открыл велосипедный сезон и объединил трудовые коллективы, общественников, молодое поколение.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поздравила земляков с 1 Мая.

«Добрый и честный труд – залог благополучия каждой семьи и всего государства. Мы по праву гордимся трудовыми династиями, чествуем ветеранов, которые заложили фундамент своим опытом, и молодых специалистов, которые только становятся на профессиональный путь. Пусть сегодняшнее мероприятие сподвигнет вас на добрые дела во имя мира и созидания родного края, а в ваших домах царят любовь, благополучие и взаимопонимание», – обратилась к участникам велопробега Людмила Адамовна.

Любители двухколесного транспорта стартовали с площади и проследовали по городским улицам: Горького, Прищепы, Советской.

Примечательно, что с Праздником труда участники велопробега поздравили почетного гражданина Буда-Кошелевского района Бориса Адашкевича и вручили памятные подарки от профсоюзных организаций района. Борис Яковлевич находится на заслуженном отдыхе, но имеет активную гражданскую позицию, занимается литературным творчеством и поддерживает здоровый образ жизни.

Наталья Логунова

Фото Анастасии Лосевой