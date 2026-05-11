Комитетом госконтроля Гомельской области в торговой сети населенных пунктов Курганье, Звонец, Гадиловичи, Довск и Журавичи Рогачевского района выявлены различные нарушения.

В 4 магазинах пресечена реализация 40 кг мясных полуфабрикатов и 19 кг хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий с истекшими до 50 суток сроками годности.

В 5 магазинах на плодоовощную продукцию отсутствовала обязательная информация для покупателей (о дате изготовления, сроке годности, наименовании и месте нахождения производителя), в 3-х покупателям предлагались загнившие, с потерей товарного вида лук и гранаты, не соблюдались условия хранения пресервов из рыбы (хранились при + 110С при установленной производителем температуре от – 80С до 00С). В одном из объектов на хлебобулочные и колбасные изделия на 2% – 7% завышались надбавки.

Недоброкачественная продукция изъята из продажи, в отношении нарушителей начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Комитет госконтроля Гомельской области