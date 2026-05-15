Дорогие друзья!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Днем семьи.

Семья — главная ценность в жизни каждого из нас, надежная опора и неиссякаемый источник душевного тепла. В стенах родительского дома формируется характер человека, закладываются первые и самые важные нравственные ориентиры. Здесь мы учимся любить и доверять, заботиться о близких и уважать старших, созидать и чувствовать ответственность за тех, кто рядом, за свою Родину и ее будущее.

В современном мире, полном перемен, белорусы с особым трепетом относятся к сохранению традиционных ценностей. Для нас неизменной остается простая истина: счастливая семья — сильное государство. Там, где бережно хранят преемственность поколений, чтут родителей, воспитывают детей в уважении к труду и любви к своей стране, закладывается прочный фундамент для мира, согласия и процветания.

В Год белорусской женщины этот праздник приобретает особое звучание. Самые искренние слова признательности хранительницам домашнего очага — матерям, бабушкам, женам и дочерям. Своей нежностью, заботой и добротой вы создаете неповторимую атмосферу тепла, доверия и уюта, являетесь истинной душой семьи. Значима и роль отца — надежного защитника и мудрого наставника, на которого равняется подрастающее поколение.

Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда звучит звонкий детский смех, царят мир и взаимопонимание, а рядом будут близкие и дорогие сердцу люди. Берегите друг друга, находите время для душевных разговоров, делитесь заботой и теплом, дорожите счастьем быть вместе.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии и мирного неба над головой.