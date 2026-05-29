Президентский спортивный клуб запустил новый республиканский проект — конкурс-марафон «Спорт и Двор».

Четыре года клуб реализует проект по строительству и установке в регионах многофункциональных спортивных площадок шаговой доступности. За эти годы по стране появилось более 170 уличных спортивных комплексов для занятий спортом на открытом воздухе. Из них на Гомельщине – десять. В 2026 году запланировано открыть еще 70 площадок по всей стране.

В рамках конкурса-марафона «Спорт и Двор» участники выполняют задания на спортивных площадках, установленных при поддержке Президентского спортивного клуба, снимают и публикуют видеоролики в социальных сетях, соревнуясь в спортивных результатах и творческом подходе. Участниками могут стать как отдельные спортсмены, так и семьи.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdvor.by по 15 июля, выбрать спортивную площадку и выполнять задания от амбассадоров.

