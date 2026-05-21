С этой целью первый заместитель начальника областного управления Фонда социальной защиты населения Ирина Сивакова встретилась со специалистами управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, бухгалтерских и экономических служб сельскохозяйственных предприятий и организаций района.

В работе приняли участие первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, заместитель начальника районного отдела Гомельского областного управления ФСЗН Людмила Жовнер.

Во время встречи были даны разъяснения по формированию права на досрочные и дополнительные профессиональные пенсии, условия их назначения и выплаты, рассмотрены вопросы исчисления профессионального стажа, начисления и уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование. Даны разъяснения по применению Указа Президента Республики Беларусь от 25.09.2013 №441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования».

Так, после 1 января 2009 года право на пенсию по нормам Закона о пенсионном обеспечении осталось у тех работников, у которых на 1 января 2009 года было выработано не менее половины требуемого льготного стажа за работу в особых условиях труда. Одновременно работникам, занятым во вредных условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности, у которых специальный стаж работы до 1 января 2009 года составляет менее половины требуемого льготного стажа для назначения пенсии за выслугу лет, предоставляется право выбора компенсации за такую работу. Данные работники имеют право на профессиональное пенсионное страхование (формируется право на досрочную (дополнительную) профессиональную пенсию путем уплаты за него работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда либо на получение ежемесячной доплаты к заработной плате.

При выборе доплаты работник получает дополнительный текущий доход вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Выплата доплаты, как и уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование, производится только до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

Выбор работником доплаты оформляется путем подачи работодателю письменного заявления. В заявлении в обязательном порядке должны быть указаны сведения о периодах имеющегося у работника специального стажа работы, выработанного до 1 января 2009 года. Решение о праве работника на доплату принимается работодателем по результатам изучения документов, подтверждающих специальный стаж данного работника. Работодателем также определяется размер доплаты, который не может быть менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование работника, причитающихся к уплате в бюджет фонда.

Внимание в ходе диалога также было уделено и преимуществам системы добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, действующей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 №367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».

Участники встречи имели возможность задать интересующие вопросы в данной тематике. Основной посыл – провести аналогичные встречи в трудовых коллективах и донести до каждого работника необходимую информацию.

Наталья Логунова

Фото автора