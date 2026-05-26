Испытания проходят на базе аграрно-технического колледжа. Всего в ЦЭ примут участие 126 одиннадцатиклассников из 13 школ района.

Самым популярным предметом в первый день стало обществоведение – его выбрали 54 человека. Также в тройке лидеров математика (25 учащихся) и биология (24). Остальные дисциплины распределились так: историю Беларуси в контексте всемирной истории сдают 13 выпускников, английский язык – 4, географию – 3, физику – 2, немецкий язык – 1.

Напоминаем, что второй централизованный экзамен пройдет 29 мая. В этот день выпускников ждут русский или белорусский язык. Резервные дни – 20 и 22 июня.

При себе необходимо иметь паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Тем, кто сдает физику или химию, разрешается взять простой однострочный калькулятор.

Желаем ребятам сосредоточенности, спокойствия и удачи!

Елизавета Малая

Фото автора