В рамках Года белорусской женщины на территории Узовского сельсовета состоялось трогательное и вдохновляющее продолжение проекта «Белорусская женщина: код ее успеха». Шесть удивительных женщин, чьи судьбы переплелись с историей родного края, раскрыли свои секреты успеха, а главное – поделились теплом своих сердец.

Предприниматели и учителя, многодетные мамы и хранительницы семейного очага, творческие личности – каждая из участниц сегодня доказала, что код успеха белорусской женщины не в одной только карьере или богатстве. Он в трудолюбии, любви к ближнему, умении не сдаваться и бережно хранить семейные ценности.

С приветственным словом выступил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Он поблагодарил участниц за их ежедневный, порой незаметный труд, за верность своему делу и семье, за то, что они своим примером вдохновляют молодое поколение.



Мечта, ставшая делом всей жизни

Уроженка д.Руденец Инна Левцова окончила Белорусский торгово-экономический университет и вот уже 25 лет успешно руководит ЧТУП «ВЛОДИн-сервис». Ее путь – пример целеустремленности, а за плечами и радость побед, и бессонные ночи. Но ее девиз – не отступать.

– Мы с мужем когда-то мечтали организовать свое дело, и эта мечта стала нашей общей целью. Успех – это не только награды и дипломы, это люди, которые были рядом, наш коллектив и семья. Сегодня двое сыновей продолжают семейное дело, – поделилась Инна Михайловна.

С 2014 года она является депутатом районного Совета депутатов и Узовского сельского Совета, всегда готова прийти на помощь тем, кто в трудной жизненной ситуации. В ее копилке дипломы райисполкома и благодарности облисполкома. Но главное богатство, по ее словам, – это любовь близких.

Тепло семейного очага

Для Татьяны Громыко семья – это жизнь. В 2000 году, работая на птицефабрике в Коммунаре, она согласилась стать приемным родителем. Началось с летнего отдыха девочки из детского дома, а вылилось в настоящую любовь на всю жизнь.

– Мы брали Машу на время, а она осталась навсегда. Сегодня она счастливая мама троих детей, а я – бабушка. В нашей семье шестеро детей и четверо внуков. И все любимые, – рассказывает Татьяна Петровна.

Ее главный секрет – в умении быть с супругом Виталием Викторовичем «в одной упряжке», смотреть в одну сторону и иметь общие духовные ориентиры. Успех женщины, считает она, – это всегда командная игра. Можно быть успешным руководителем, но без семьи счастливым не станешь. Своих детей Татьяна Петровна учит простой, но важной истине: неважно, кем ты станешь – дворником или фельдшером, – важно быть хорошим человеком и достойно выполнять свою работу.

Учитель, руководитель, профсоюзный лидер

Елена Парфененко с детства мечтала быть учительницей. Даже в играх в детском саду она всегда брала на себя роль воспитательницы, а в школе была пионерским лидером, неизменным членом советов отряда и класса. Казалось, жизнь идет по намеченному пути, но вмешалась авария на Чернобыльской АЭС. Родную Наровлянщину пришлось покинуть, и Уза стала для Елены Петровны второй малой родиной.



Здесь она не только обрела новое пристанище, но и состоялась как профессионал. За плечами Елены Петровны – должность директора школы, начальника отдела образования. Сегодня она возглавляет районную организацию Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Как признается сама Елена Парфененко, в образовании ее всегда привлекали не только знания, но и люди. Именно поэтому решила познать другую сторону профессии и стала профсоюзным лидером. Сегодня профсоюз заботится о зарплате, оздоровлении, благоустройстве территорий. И все свои грамоты и достижения Елена Петровна считает не личной заслугой, а результатом работы команды, которая трудится рядом.

Несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю, она по-настоящему счастлива – в семье, в детях, в работе. И еще в том, что у нее есть две родины: та, где она родилась, и та, которая создала для нее условия для развития и самореализации.

Ее капитал — любовь и взаимопонимание

Ольгу Шумскую в Узе знают многие – она много лет проработала в банке, поэтому и свой «код успеха» раскрыла через финансовую метафору. У банка есть код доступа по паспорту, рассуждает она, а у нее свой – «белорусская семья». Он открывает главный счет, но не банковский, а счет наполненной счастливой жизни.



На этом семейном счету, по ее словам, есть все. Фундамент – любовь, на которой все держится. Несущие стены – взаимопонимание и полное согласие с супругом. Крыша – поддержка, которая позволяет не сдаваться даже в трудные времена. А декор – путешествия, встречи с интересными людьми, яркие впечатления, которые дают энергию.

Все это, считает Ольга Ивановна, превращает жизнь в бесконечный круговорот счастья. Главное, чему она учит своих детей, – относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А лучшей своей наградой считает то, что ее семья носит звание белорусской семьи – крепкой, сильной и дружной.



Учила не только языку, но и человечности

Светлана Усевич, уроженка деревни Озаричи Калинковичского района, с детства связана с Узовщиной. В 1962 году отца по работе направили в поселок Красное Знамя, и с тех пор вся ее жизнь оказалась привязана к этой земле. Здесь она пошла в первый класс, была активной пионеркой и комсомолкой, секретарем комсомольской организации Уваровичской школы, в которую входило более трехсот человек.



Окончив Минский государственный институт иностранных языков, она 23 года преподавала английский в Уваровичской школе. Ее ученики всегда занимали призовые места на олимпиадах, а сама Светлана Владимировна была награждена грамотами районного отдела образования. В 2003 году семья в связи с работой мужа переехала в Жлобин, но выйдя на пенсию, супруги вернулись на Будакошелевщину.

Светлана Владимировна убеждена, что учитель должен не просто преподавать, но и прививать детям то, что останется на всю жизнь, – доброту, честность, уважение к старшим.



Жизненный путь Светланы Усевич – это бесконечное служение детям и своему краю. Она активная участница всех местных праздников, митингов и концертов. А еще в ее судьбе была удивительная страница: в 90-е годы трижды сопровождала белорусских детей на оздоровление в Великобританию, выступала перед православными прихожанами в англиканских церквях, участвовала в прямом эфире на британском радио – и везде рассказывала о прекрасной Беларуси.

Научиться можно лишь тому, к чему лежит душа

Про Галину Сотникову говорят, что ее руки творят чудеса. Из бисера, лент, ниток и даже кукурузных листьев она создает настоящие произведения искусства. Ее работы – это тонкое, кропотливое искусство, требующее терпения, вкуса и любви к материалу. Сама Галина Алексеевна скромно замечает: «Научиться можно лишь тому, к чему лежит душа».

Особое место в ее творчестве занимает работа с природными материалами. Кукурузный лист, по ее словам, на первый взгляд кажется колючим, своенравным, с характером, но в умелых руках становится послушным, и рождается совсем другое, удивительное и красивое. Эту природную пластику, умение видеть форму там, где другие проходят мимо, Галина Сотникова считает особым даром.

Присутствующие в зале не скупились на комплименты: «У вас золотые руки, вы настоящий мастер!» И действительно, глядя на ее работы, понимаешь, что фантазии полет и рук творенье – это не просто слова. Из ничего она создает красоту, которая радует глаз и согревает душу.

Сергей Халдай тепло поблагодарил участниц за их искренность, отзывчивость и душевную щедрость и вручил каждой из них дипломы, памятные подарки от районного РОО «Патриоты Беларуси» и РК ОО «БРСМ».



На этом торжественная часть не завершилась. Эстафета проекта, инициированного районным Советом депутатов, Молодежным советом при райсовете, «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжается: переходящий кубок передан председателю Гусевицкого сельисполкома. Впереди – новые сельсоветы, новые встречи и новые женские судьбы.



Елизавета Малая

Фото автора