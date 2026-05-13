В период с 11 мая по 5 июня проводится республиканская информационно-образовательная антиникотиновая акция «Беларусь против табака».

Здоровый образ жизни предполагает помимо регулярных занятий спортом и рационального питания еще и отказ от вредных привычек, среди которых курению принадлежит лидирующее место. Согласно данным статистики, в Беларуси курит около трети населения. Ежегодно в мире в результате табакокурения умирает около 6 миллионов человек, а к 2030 году показатель смертности от глобальной эпидемии табакокурения может возрасти до 8 миллионов человек.

Целями акции «Беларусь против табака» являются:

— оценка причин и факторов, оказывающих влияние на приобщение к табакокурению;

— активизация антитабачной профилактической работы;

— сокращение распространенности курения среди населения нашей страны;

— повышение уровня знаний населения о негативных последствиях, вызываемых потреблением табачных изделий не только для здоровья граждан, но и для национальной экономики;

— формирование у населения понимания необходимости поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака.

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности.

Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Hа примере нескольких стран, в которых курение стало массовой привычкой уже давно, было доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в примерно 25% всех случаев.

Влияние курения на лёгкие

Легкие – это жизненно важные органы, отвечающие за процесс дыхания. От состояния легких зависит общее самочувствие человека, его активность и выносливость.

Влияние курения на легкие является отрицательным, что обусловлено следующими факторами:

В табачном дыму содержится много канцерогенных и других вредных веществ. Из-за курения в легких курильщика скапливаются тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром и другие). Курение приводит к хроническому раздражению слизистой оболочки дыхательных путей, способствующее возникновению различных заболеваний. Легкие курильщика покрываются смолой, состоящей из различных токсических веществ, которая оказывает отрицательное влияние на весь дыхательный процесс.

Отрицательное влияние курения на легкие заключается в том, что они становятся подвержены риску возникновения опасных заболеваний, которые значительно снижают качество жизни. В легких курильщика может возникнуть раковая опухоль (112 случаев на сто тысяч человек при выкуривании одной пачки сигарет в день), которая не позволит большинству заболевших пережить пятилетний срок; курящий человек может заболеть эмфиземой легких. При эмфиземе в легких курильщика поражаются альвеолы, эластичность которых значительно снижается, что вызывает одышку даже при небольших физических нагрузках.

Влияние курения на легкие очевидно: нарушается газообмен, снижается местный клеточный иммунитет и развиваются воспалительные заболевания. Курильщики чаще болеют воспалением легких, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Влияние курения на сердечно-сосудистую систему

Учеными доказано, что среди курильщиков различные заболевания сердца и сосудов встречаются значительно чаще, чем среди некурящих людей (например, инфаркт миокарда встречается в два раза чаще). Длительное курение обуславливает хроническую гипоксемию (пониженное содержание кислорода в крови человека), появление атеросклеротических бляшек, более интенсивное прилипание тромбоцитов к поврежденным стенкам сосудов и лейкоцитам. Отрицательное влияние курения на сердце и серечно-сосудистую систему обусловлено воздействием никотина и угарного газа, из-за которых нарушается обмен веществ, повышается внутрисосудистое давление и уровень содержания в крови катехоламинов и некоторых других веществ.

Сердце курильщика страдает в результате спазма сосудов, так как нарушается их структура из-за негативного действия смол. Поэтому оно начинает быстрее сокращаться (до 80-90 сокращений за одну минуту) и потреблять большее количество кислорода. Необходимо заметить, что оксид углерода (угарный газ) уменьшает количество кислорода, которое поступает в жизненно важные органы, в том числе и в сердце. Следовательно, происходит кислородное голодание, что обуславливает сокращение жизненного ресурса сердца курильщика.

Повышается свёртываемость крови. Это может привести к образованию тромбов в просветах кровеносных сосудов или полости сердца. Как известно, оторвавшийся тромб зачастую приводит к печальным последствиям: инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, инфаркт легкого. Тромб может попасть в любой орган человеческого организма (сердце курильщика, головной мозг, селезенка и так далее). Основным проявлением данного патологического состояния являются внезапно появившиеся симптомы, связанные с нарушением кровообращения в каком-либо органе. Необходимо отметить, что риск внезапной смерти у курильщиков в 4,9 раза выше, чем у некурящих людей.

Влияние курения на нервную систему

Является отрицательным, что обусловлено активным воздействием различных веществ, содержащихся в табачном дыме, на все нервные функции. Влияние курения на мозг проявляется в виде частых головных болей и ухудшения памяти, что обусловлено хронической гипоксией нервных тканей.

Влияние курения на кожу

Кожа курильщика быстрее стареет. Она подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей, страдает от стресса и действия токсинов, содержащихся как во внешней среде, так и в табачном дыме.

Также отрицательное влияние курения проявляется в сужении мелких кровяных сосудов, которые расположены в верхних слоях кожи, что способствует кислородному голоданию и значительному снижению уровня коллагена.

Кожа курильщика является более тонкой. Это обусловлено нарушением кровообращения в результате действия сигаретного дыма. Необходимо заметить, что истонченная кожа более чувствительна к агрессивным воздействиям внешней среды и подвержена быстрому старению по сравнению с кожей, которая имеет нормальную толщину.

Говоря о вреде курения на организм человека, следует не упускать из внимания социальный вред курения, который проявляется следующим образом:

повышенная смертность населения; инвалидизация общества благодаря распространению заболеваний, вызванных курением; проблема пассивного курения.

В рамках информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будут организованы горячие телефонные линии:

16 мая с 13.00 до 14.00 с врачом-психиатром-наркологом Семеновой Е.Л. по телефону 7-66-44;

23 мая с 11.00 до 13.00 с врачом общей практики районной поликлиники Таборко А.С. по телефону 7-66-05;

27 мая с 11.00 до 13.00 с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-11-78.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»