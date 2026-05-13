В период с 11 мая по 5 июня проводится республиканская информационно-образовательная антиникотиновая акция «Беларусь против табака».
Здоровый образ жизни предполагает помимо регулярных занятий спортом и рационального питания еще и отказ от вредных привычек, среди которых курению принадлежит лидирующее место. Согласно данным статистики, в Беларуси курит около трети населения. Ежегодно в мире в результате табакокурения умирает около 6 миллионов человек, а к 2030 году показатель смертности от глобальной эпидемии табакокурения может возрасти до 8 миллионов человек.
Целями акции «Беларусь против табака» являются:
— оценка причин и факторов, оказывающих влияние на приобщение к табакокурению;
— активизация антитабачной профилактической работы;
— сокращение распространенности курения среди населения нашей страны;
— повышение уровня знаний населения о негативных последствиях, вызываемых потреблением табачных изделий не только для здоровья граждан, но и для национальной экономики;
— формирование у населения понимания необходимости поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака.
Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности.
Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Hа примере нескольких стран, в которых курение стало массовой привычкой уже давно, было доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в примерно 25% всех случаев.
Влияние курения на лёгкие
Легкие – это жизненно важные органы, отвечающие за процесс дыхания. От состояния легких зависит общее самочувствие человека, его активность и выносливость.
Влияние курения на легкие является отрицательным, что обусловлено следующими факторами:
- В табачном дыму содержится много канцерогенных и других вредных веществ. Из-за курения в легких курильщика скапливаются тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром и другие).
- Курение приводит к хроническому раздражению слизистой оболочки дыхательных путей, способствующее возникновению различных заболеваний.
- Легкие курильщика покрываются смолой, состоящей из различных токсических веществ, которая оказывает отрицательное влияние на весь дыхательный процесс.
Отрицательное влияние курения на легкие заключается в том, что они становятся подвержены риску возникновения опасных заболеваний, которые значительно снижают качество жизни. В легких курильщика может возникнуть раковая опухоль (112 случаев на сто тысяч человек при выкуривании одной пачки сигарет в день), которая не позволит большинству заболевших пережить пятилетний срок; курящий человек может заболеть эмфиземой легких. При эмфиземе в легких курильщика поражаются альвеолы, эластичность которых значительно снижается, что вызывает одышку даже при небольших физических нагрузках.
Влияние курения на легкие очевидно: нарушается газообмен, снижается местный клеточный иммунитет и развиваются воспалительные заболевания. Курильщики чаще болеют воспалением легких, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Влияние курения на сердечно-сосудистую систему
Учеными доказано, что среди курильщиков различные заболевания сердца и сосудов встречаются значительно чаще, чем среди некурящих людей (например, инфаркт миокарда встречается в два раза чаще). Длительное курение обуславливает хроническую гипоксемию (пониженное содержание кислорода в крови человека), появление атеросклеротических бляшек, более интенсивное прилипание тромбоцитов к поврежденным стенкам сосудов и лейкоцитам. Отрицательное влияние курения на сердце и серечно-сосудистую систему обусловлено воздействием никотина и угарного газа, из-за которых нарушается обмен веществ, повышается внутрисосудистое давление и уровень содержания в крови катехоламинов и некоторых других веществ.
Сердце курильщика страдает в результате спазма сосудов, так как нарушается их структура из-за негативного действия смол. Поэтому оно начинает быстрее сокращаться (до 80-90 сокращений за одну минуту) и потреблять большее количество кислорода. Необходимо заметить, что оксид углерода (угарный газ) уменьшает количество кислорода, которое поступает в жизненно важные органы, в том числе и в сердце. Следовательно, происходит кислородное голодание, что обуславливает сокращение жизненного ресурса сердца курильщика.
Повышается свёртываемость крови. Это может привести к образованию тромбов в просветах кровеносных сосудов или полости сердца. Как известно, оторвавшийся тромб зачастую приводит к печальным последствиям: инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, инфаркт легкого. Тромб может попасть в любой орган человеческого организма (сердце курильщика, головной мозг, селезенка и так далее). Основным проявлением данного патологического состояния являются внезапно появившиеся симптомы, связанные с нарушением кровообращения в каком-либо органе. Необходимо отметить, что риск внезапной смерти у курильщиков в 4,9 раза выше, чем у некурящих людей.
Влияние курения на нервную систему
Является отрицательным, что обусловлено активным воздействием различных веществ, содержащихся в табачном дыме, на все нервные функции. Влияние курения на мозг проявляется в виде частых головных болей и ухудшения памяти, что обусловлено хронической гипоксией нервных тканей.
Влияние курения на кожу
Кожа курильщика быстрее стареет. Она подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей, страдает от стресса и действия токсинов, содержащихся как во внешней среде, так и в табачном дыме.
Также отрицательное влияние курения проявляется в сужении мелких кровяных сосудов, которые расположены в верхних слоях кожи, что способствует кислородному голоданию и значительному снижению уровня коллагена.
Кожа курильщика является более тонкой. Это обусловлено нарушением кровообращения в результате действия сигаретного дыма. Необходимо заметить, что истонченная кожа более чувствительна к агрессивным воздействиям внешней среды и подвержена быстрому старению по сравнению с кожей, которая имеет нормальную толщину.
Говоря о вреде курения на организм человека, следует не упускать из внимания социальный вред курения, который проявляется следующим образом:
- повышенная смертность населения;
- инвалидизация общества благодаря распространению заболеваний, вызванных курением;
- проблема пассивного курения.
В рамках информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» в УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будут организованы горячие телефонные линии:
16 мая с 13.00 до 14.00 с врачом-психиатром-наркологом Семеновой Е.Л. по телефону 7-66-44;
23 мая с 11.00 до 13.00 с врачом общей практики районной поликлиники Таборко А.С. по телефону 7-66-05;
27 мая с 11.00 до 13.00 с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-11-78.
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»