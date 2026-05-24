Куда обращаться тем, кто хочет поработать в студотряде

Говорим о занятости молодежи, рабочих руках, кадрах для экономики и о том, как всему этому может способствовать деятельность студенческих отрядов. Немного статистики: студотрядовское движение по итогам 2025 года объединило более 64 тысяч человек, из них почти половина — несовершеннолетние. Интерес не угасает и в этом году. По состоянию на 1 мая в стране уже отработали и продолжают трудиться 387 отрядов общей численностью более 5 тысяч бойцов, из которых более 2 тысяч — подростки до 18 лет. Разбираем, что движет молодыми людьми и какую пользу приносит их работа.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Знаю, что многие руководители предприятий и даже министерств впервые проявили свои лидерские качества именно в студенческих отрядах. То есть они выходцы оттуда… Работа студенческих отрядов — это не только про мосты, дороги, здания. Это всегда про людей и их взаимоотношения. Поэтому руководители, предоставляющие места для вас, — дальновидные и мудрые люди, всем сердцем радеющие за молодежь и будущее не только своих предприятий, но и всей страны… Помните, что ваши идеи и неиссякаемая энергия — это мотор, который двигает Беларусь вперед.

Во время Всебелорусского слета студенческих отрядов, 13 декабря 2024 года

Кадровый резерв страны

Для начала — теория. Оператором молодежного трудоустройства в нашей стране выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Именно эта организация является связующим звеном между молодыми людьми, работодателями, органами занятости, обеспечивая не только поиск вакансий, но и правовую поддержку. А студотряды сегодня считаются не только рабочей силой на лето, но и настоящим управленческим и кадровым резервом страны, отличной стартовой площадкой для личностного и карьерного роста. В БРСМ рассказывают: работа в студотрядах дает молодым людям ряд неоспоримых преимуществ. Это получение первой рабочей профессии и повышение конкурентоспособности на рынке труда, финансовая независимость, возможность путешествовать по стране и развивать лидерские качества. Помимо этого, бойцы студенческих отрядов имеют налоговые льготы, могут проходить бесплатную медицинскую комиссию при зачислении на работу, имеют гарантированную минимальную заработную плату, а также все гарантии при трудоустройстве и работе. Медиаэксперт Дмитрий Швайба говорит о тенденциях:

— Трудовые ресурсы сегодня очень востребованы. Выпускников работодатели расхватают и так, но экономике нужны и дополнительные кадры. Кроме того, трудовой семестр — это приучение к труду, а также командообразование. Молодые люди сейчас менее социализированы. Они замыкаются в своем цифровом коконе. У них нет понимания, как взаимодействовать в своей среде. И студотрядовское движение к этому ключ. А еще — возможность заработать деньги. Причем подобные молодежные движения — современный глобальный тренд не только нашей страны, но и ведущих экономик мира. Мы при­шли к пониманию, что молодежь нужно вовлекать в работу руками, в практико-ориентированную историю.

Куда пойти работать

Об имеющихся проектах первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский рассказал в интервью БЕЛТА. В современном студотрядовском движении, по его словам, выделено семь профилей деятельности: строительный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный, медицинский, производственный и экологический. Спектр профессий широкий — от монтеров пути, штукатуров и электромонтажников до проводников, официантов и младшего медицинского персонала. Почти по всем специальностям необходимо профильное обучение. Союз молодежи активно помогает бойцам в этом вопросе, организовывая краткосрочные практико-ориентированные курсы, и готовит ребят в соответствии с реальными потребностями нанимателей и рынка труда.

— В этом году будет реализовано восемь республиканских трудовых проектов, среди которых две всебелорусские молодежные стройки, — вводит в курс дела Владимир Павловский.

— Среди наиболее популярных направлений — межпрофильные проекты на промышленных гигантах: «Автозаводец-2026» на базе Минского автомобильного завода, «Тракторостроитель-2026» на Минском тракторном заводе, «Энергетик-2026» на Минском электротехническом заводе им. В.И. Козлова. Медицинское направление представлено проектом «Медикус-2026» на базе Новополоцкой центральной городской больницы, а педагогическое — «Вожатый-2026» в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зуб­ренок». Белорусская железная дорога предложит проект «Дорога возможностей-2026» для проводников и монтеров путей. Продолжит свою деятельность и многолетний областной производственный проект «ВитаминКо» на Гродненском консервном заводе, где трудятся как студенты, так и несовершеннолетние бойцы.

Статус всебелорусских молодежных строек в 2026 году присвоен объектам «Патриотический центр» (3-я очередь строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости) и «Память поколений-2026» (Национальный исторический музей Беларуси и парк Народного единства), где летом ждут ребят со специальностями плотника, электромонтажника по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 2-го разряда и подсобных рабочих. Поработать в студенческом отряде есть возможность не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Основным партнером в трудоустройстве ребят за пределами страны являются «Российские студенческие отряды».

Неоценимая помощь

О конкретных направлениях рассказали в ГО «Белорусская железная дорога». По словам заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Стоцкого, в 2025 году в организациях Белорусской железной дороги работали 82 студотряда общей численностью 976 человек, в том числе 35 сервисных, 6 строительных и 41 педагогический. Планируется, что данное число сохранится и в этом году.

— Совместно с ОО «БРСМ» организована профессиональная подготовка и переподготовка 173 участников республиканского отраслевого межпрофильного трудового проекта «Дорога возможностей», успешно стартовавшего в 2023 году, — поделился подробностями Петр Стоцкий. — Студенты и учащиеся из 27 учреждений образования Республики Беларусь осваивают профессию проводника пассажирского вагона для работы в вагонных участках Минского, Барановичского, Брестского, Гомельского и Витебского отделений БЖД. Всего в 2026 году для работы в сервисных студотрядах планируется около 240 юношей и девушек, из которых более 60 уже имеют профессию проводника и выразили желание провести трудовое лето на БЖД. Также в мае — июне текущего года на базе БЖД планируется обучение участников студенческих отрядов по профессии «Монтер пути» для работы на дистанциях пути. Ежегодно перечень профессий, по которым трудятся студотрядовцы на БЖД, расширяется. В период трудовых семестров предыдущих трех лет ребята работали провод-никами пассажирского вагона, монтерами пути, плотниками и малярами, слесарями-электриками, поварами, кухонными рабочими, полеводами, воспитателями и инструкторами по физкультуре. В настоящее время при поддержке ОО «БРСМ» и профильных учреждений образования проводится работа по формированию студенческих отрядов по профессиям слесаря по ремонту подвижного состава, электромонтера по эксплуатации распределительных сетей из числа студентов и учащихся Белорусского государственного университета транспорта и его филиалов Гомельского и Оршанского колледжей. В данные студотряды уже записались более 90 человек. Продолжается набор в педагогические студенческие отряды для работы в воспитательно-оздоровительных лагерях БЖД.

Проводя трудовой семестр на БЖД, представители учащейся и студенческой молодежи не только получают первую рабочую специальность, но и полезный трудовой опыт, развивают свои профессиональные и творческие навыки, а также оказывают большую помощь белорусской магистрали в обеспечении летних перевозок.

Предложения для подростков

Заработать могут даже школьники! Прошлым летом Влад Торкайло, девятиклассник из Барановичей, решил посвятить каникулы подработке. Поначалу пытался найти вакансию сам, но оказалось, что наниматели не горят желанием брать к себе несовершеннолетних. Так Влад оказался в городском комитете БРСМ, заполнил анкету — и ему предложили присоединиться к студотряду «Экологи». Работа, вспоминает парень, была несложной:

— Мы помогали высаживать цветы, выходили на прополки, содержали в порядке городские парковки: следили, чтобы на них не росла трава.

За лето Влад заработал около 2 тысяч рублей. Для школьника — целое состояние. На что он потратил эту сумму?

— Я поступил в Жировичский государственный аграрно-технический колледж. За зарплату в студотряде полностью подготовил себя к учебе и переезду: купил одежду, обувь, канцелярию, хозяйственные вещи. В этом году, как только закончится учеба, тоже пойду в студотряд. Это гораздо интереснее и продуктивнее, чем просидеть все лето в TikTok.

Марина Габис, первый секретарь РК ОО «БРСМ»:

– Работа в студенческих отрядах в нашем районе – дело привычное для ребят. Так, и в нынешнем сезоне в отрядах будет задействовано 245 человек, в числе которых учащиеся аграрно-технического колледжа и тринадцати школ Будакошелевщины. Профили у отрядов в этом году разные. Основная ставка на строительные, сельскохозяйственные и экологические. А вообще спектр огромен: республиканские проекты охватывают и медицину, и сервис, и педагогику.

Так, с 11 мая на базе ДРСУ-184 уже трудится строительный отряд из учащихся аграрно-технического колледжа. С 25 мая к работам в СУП «Морозовичи-Агро» приступят еще пять человек, десять – в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и восемь – в ДРСУ-184.

Важно понимать, что студ-отряды – это не только способ занять детей на каникулах, но и работающая система подготовки кадров. В прош-лом году по всей Беларуси в движении участвовало почти 65 тысяч молодых людей. И наши районные отряды – часть этого большого процесса.

Нередко спрашивают, зачем это нужно, если ребенок еще учится и спешить ему некуда? Во-первых, это проф-ориентация. В текущем году в районе молодежь рады видеть у себя 8 принимающих организаций. Юноши и девушки могут попробовать свои силы в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, коммунальной сфере и понять, что им по душе.

Во-вторых, финансовая грамотность. Каждый боец студотряда получает зарплату. Для многих это первые заработанные деньги. И отношение, например, к тысяче рублей, которую ты сам заработал, и к аналогичной сумме, которую дали родители, – это действительно две большие разницы.

И в-третьих – социальный опыт. Жизнь в коллективе, следование дисциплине, ответственность перед командой пригодятся на любой работе. Наши бойцы учатся договариваться, распределять обязанности, разрешать конфликты.

Примечательно, что все организации, куда мы направляем ребят, проходят отбор. Решением райисполкома утверждены перечень работ, условия и режим работы. Для несовершеннолетних – сок-ращенный день, щадящий режим. Никто не отправит ребенка на опасный объект или в ночную смену. Более того, при зачислении в отряд проходят бесплатную медицинскую комиссию.

В общем, ни детям, ни их родителям переживать не стоит. Студотряд – это просто работа на лето. Но работа, после которой возвращаешься чуть взрослее. Попробовать явно стоит. А РК ОО «БРСМ» всегда поможет и подскажет.