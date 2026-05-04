Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал указ № 150 «О производстве и обороте алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Указом в том числе утверждены состав и Положение о Координационной группе по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта.

Утверждено также Положение о порядке организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции. Положением устанавливаются требования к участникам конкурса, порядок представления конкурсных предложений, их оценки Координационной группой и определения победителей конкурса.