В Беларуси запретили продавать некоторые модели брендов Reserved, Sinsay и Cropp, сообщает БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции, размещенный на сайте Госстандарта.

В списке представлены 44 предмета одежды и обуви производства польской компании LPP S.A. Импортер в Беларуси — ООО «ЭЛ ПИ ПИ БЛР». Это женские и детские пижамы, пальто, куртки, юбки, свитера, блузки, майки, брюки, нижнее белье, ботинки и др.

Товары не прошли проверку на безопасность по составу и показателю «гигроскопичность». В частности, для одной из юбок для девочек показатель «гигроскопичность» при норме не менее 7% составил 1,3%, а для пижамы при норме не менее 6% — 0,9%.

Запрет на ввоз и обращение вводится с 30 мая.