Сегодня с начальной школой попрощались учащиеся 4-х классов.

И вот уже вчерашние первоклашки с букетами цветов стоят на торжественной линейке.

Мальчишки и девчонки получили напутственные слова от заместителя начальника отдела образования Натальи Козыревой, директора начальной школы Татьяны Чечко и своих классных руководителей. Впереди их ждут новые открытия и победы.

На линейке отметили самых активных и творческих ребят, выразили слова благодарности родителям за поддержку детей, учителям – за многолетний и добросовестный труд.



Самым захватывающим и волнительным моментом стал вальс в исполнении выпускников.

Пожелаем ребятам, чтобы они и дальше радовали своих родителей, не забывали свою школу и не боялись трудностей.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора