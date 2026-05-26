С приближением летних каникул работники МЧС активно проводят профилактические беседы на родительских собраниях. Основная задача — напомнить взрослым о важности постоянного присмотра за детьми. «Спички — это не игрушка. Оградите детей от источников огня, тем самым предотвратите трагедию», — обратился к родителям инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Спасатели также осуществляют профилактические мероприятия в детских садах. В ходе таких встреч дети активно участвуют в обсуждении возможных опасностей, которые могут подстерегать их в летнее время. Ребята изучают причины возникновения пожаров и запоминают номера телефонов экстренных служб, что является важным элементом их безопасности. Один из ключевых моментов — моделирование ситуации с возгоранием в квартире, где дети учатся правильно вызывать спасателей и действовать в случае возникновения пожара.

Кроме того, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Лукьяненко напоминает ребятам о правилах безопасности на водоемах: «Ходить на водоемы без взрослых строго запрещено, а купаться можно только в специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели ОСВОД». Эти простые, но жизненно важные правила помогут избежать несчастных случаев на воде.

В завершение встреч работники МЧС вручают участникам акции тематическая с полезной информацией и пожеланиями безопасного лета.

Обеспечение безопасности детей — общая задача родителей, педагогов и спасателей. Только совместными усилиями мы сможем сделать летние каникулы радостными и беззаботными!

По информации РОЧС подготовила Елена БЕЛКО