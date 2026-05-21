Общаясь с работниками на тему «Тренды и новые направления развития туризма в Беларуси», спикер сделала акцент на перспективах данной отрасли в нашей республике. Беларусь богата на исторические, архитектурные и природные достопримечательности. Приезжают к нам и в рамках медицинского, промышленного туризма, агроэкотуризма. И с каждым годом количество посетивших Беларусь туристов растет. Татьяна Прокофьевна рассказала и о преимуществах отдыха в санаториях профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства для его членов.

– Отечественные здравницы давно пользуются спросом у туристов. В них предлагаются многочисленные, а главное – качественные услуги – отметила Татьяна Волынец. – В последнее время развивается и промышленный туризм. Гиганты торговли, машиностроения, пищевой промышленности и других отраслей предлагают экскурсии по цехам, где все желающие могут увидеть, как рождается выпускаемая продукция. К слову, на данном предприятии, считаю, тоже можно проводить экскурсии. Думаю, они будут интересны большому количеству жителей и гостей района.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко ознакомила с туристическим потенциалом Будакошелевщины. К нему относятся картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко, дома народного творчества в Рогини, Чеботовичах, центр ткачества в Гусевице, дом ремесел в Губичах, агроусадьбы «Ветер в гривах», «У камина». Анонсировала она и открытие летом в поселке Красное Знамя рыболовного туристического комплекса «Красное».

После встречи с работниками гости побывали на производстве, где заместитель директора Эдгар Левонян рассказал о технологии изготовления лавашей на белорусском сырье, рынках сбыта.

Евгений Коновалов

Фото автора