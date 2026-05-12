На заседание также были приглашены лица, состоящие на различных видах учета в уголовно-исполнительной инспекции районного отдела внутренних дел. В ходе работы рассмотрено уголовное дело по факту несоблюдения требований превентивного надзора без уважительных причин.



Как рассказала заместитель прокурора района Виктория Стрижнева, представлявшая сторону обвинения, основной целью превентивного надзора является предупреждение дальнейшего противоправного поведения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и их ресоциализация в обществе. Несоблюдение требований превентивного надзора говорит о том, что лицо не готово вести законопослушный образ жизни и к нему необходимо применять более серьезные меры реагирования. В данном случае обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, после установления ему превентивного надзора умышленно его не соблюдал, в связи с чем был привлечен к административной ответственности. На меры административного характера (дважды в течение года привлекался к административному взысканию за несоблюдение без уважительных причин требований превентивного надзора) и проводимую профилактическую работу не реагировал, вновь допуская нарушения. На суде гражданин свою вину не признал.

На основании ст. 421 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде 3-х месяцев ареста, а также принудительное лечение от хронического алкоголизма. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законодательством сроки.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО

