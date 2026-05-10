«Этот праздник является символом нашей национальной гордости, глубокого уважения к историческому наследию и незыблемого единства белорусского народа».

Государственные символы – это квинтэссенция независимости, воплощающая в себе черты характера белорусов: трудолюбие и преданность родной земле, говорится в поздравлении.

«В лаконичных линиях герба, цветах флага и величественных словах гимна отражена героическая судьба многих поколений, отстоявших право жить и созидать в свободном государстве. Сегодня под этими знаменами Гомельская область уверенно идет по пути развития, приумножая экономический и культурный потенциал страны», – отметил губернатор.

