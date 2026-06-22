25 июня республиканский профсоюзный правовой прием граждан проводят главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников цифрового развития и связи Кристина Владимировна Навичонок совместно с представителем прокуратуры Буда-Кошелевского района:

— с 10.00 до 12.00 – в административном здании узла электросвязи РУП Белтелеком (г. Буда-Кошелево, ул. Дрозда, 80);

— с 12.15 до 14.15 – в районном узле почтовой связи (РУП «Белпочта») (г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 14).

Предварительная запись на прием осуществляется по тел.: 8 (0232) 32-89-68, 32-89-47, 32-89-88.