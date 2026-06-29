28 июня в 21.27 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственной постройки в г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района.

В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены стены дома и хозяйственной постройки. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

— использовать для розжига костров легковоспламеняющиеся жидкости строго запрещено;

— места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения;

— процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

— по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления;

— установите автономный пожарный извещатель в жилых комнатах – гарант вашей безопасности. Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!

В случае пожара звоните по телефонам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС