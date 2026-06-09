9 июня в 21.36 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Пуща Гусевицкого сельсовета.

В результате пожара повреждена дверная коробка межкомнатной двери. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает:

АПИ следует устанавливать во всех жилых комнатах. Прибор рекомендуется устанавливать в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен.

Сама установка извещателя не требует специальных знаний и навыков. В комплекте к нему прилагается подробная инструкция, содержащая всю необходимую информацию о монтаже, устройстве и правилах эксплуатации.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

Чтобы защитить себя и своих близких от пожаров, принимайте заранее меры по приведению ваших домовладений в пожаробезопасное состояние. Помните, залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров в жилье зачастую банальны, а при пожаре важна каждая секунда.

В случае пожара звоните по тел. 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС