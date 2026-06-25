На финишной прямой она находится и в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». По словам директора Сергея Дрозда, осталось провести ряд мелких работ, и все машины будут выставлены на линейку готовности.

– Планируется, что в уборочной кампании примут участие 12 зерноуборочных комбайнов, – отмечает руководитель. – Состояние посевов озимых и яровых хорошее, зерно в колосе наливается. Были определенные опасения по рапсу, но и эта культура перезимовала без потерь. Если не подведут погодные условия, в поле выйдем уже в первых числах июля. Сначала уберем озимый ячмень и рапс. Всего работы предстоит провести на 3600 гектарах без учета кукурузы.

В битву за урожай готов вступить тракторист-машинист Дмитрий Кашицкий. Он принимает непосредственное участие в ремонте техники, на которой ему вскоре предстоит молотить тонны зерна.

– Это будет мой третий сезон на зерноуборочном комбайне GS12A1 PRO. За это время он меня ни разу не подводил. Причина функционирования заключается в тщательном за ним уходе как в саму страду, так и в период, когда комбайн находится на хранении, – рассказывает механизатор.

В минувшем году Дмитрий Владимирович в паре с Александром Кузьменковым намолотили более 1000 тонн зерна. В предстоящую уборочную он рассчитывает увеличить этот показатель минимум в два раза.

В важной сельскохозяйственной кампании примет участие и слесарь Александр Ткачев: в тандеме с Русланом Салаховым он будет помощником комбайнера. Глядя на растущий на полях урожай, аграрий не сомневается, что им по силам превзойти прошлогодний результат.

– Думаю, в нынешнем сезоне все, кто будет занят на уборке зерновых и зернобобовых культур, смогут улучшить намолоты. Нам удалось вырастить неплохой урожай, – считает Александр Михайлович. – Осталось своевременно и без потерь его убрать. Что касается зерноуборочной техники, то мы проделали большую подготовительную работу, заменив изношенные элементы. Немалое значение имеет и наличие необходимых запчастей, а с этим у нас проблем не было.

Предстоящая уборочная для Александра Ткачева станет четвертой. Ожидает ее с нетерпением.

– Это своеобразный экзамен для тех, кто готовил комбайны. Надеюсь, мы сдадим его на отлично, – говорит слесарь. – Пока есть время, ежедневно осматриваю технику. Лучше сейчас выявить и устранить недочеты, чтобы на уборке зерновых и зернобобовых культур она работала без сбоев.

Евгений КОНОВАЛОВ

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