С 15 июня суточные лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, связанных с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей.

Также с 15 июня вводятся ограничения на операции, совершённые за один месяц:

🟦для дебетовых карточек физических лиц: общая сумма переводов на карточки иностранных банков и оплат, в т. ч. в интернете, за пределами Беларуси — до 89 000 бел.руб.;

🟦для корпоративных карточек: общая сумма оплат за пределами Беларуси, в т. ч. в интернете, — до 899 000 бел.руб.

Отмена лимита возможна только для корпоративных карточек.

Беларусбанк