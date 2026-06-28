Божественную литургию 28 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский, совершил в приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы аг.Глазовка.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко, настоятель прихода протоиерей Сергий Коржовник и духовенство епархии.

За богослужением были вознесены сугубые моливенные прошения о восстановлении мира.

По завершении богослужения Владыка поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и обратился к молящимся со словами архипастырского назидания.

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