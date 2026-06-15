Для перевозки гостей и участников республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет 11–12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных пассажирских поездов.





График составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятия.

11 июля дополнительно назначено 11 поездов региональных линий экономкласса сообщением Могилев – Копысь – Могилев и Орша – Копысь – Орша.

Отправление из Могилева в Копысь: 13.25, 15.30, 19.05, 21.30. Отправление из Копыси в Могилев: 17.29, 20.20. Отправление из Орши в Копысь: 12.48, 22.25. Отправление из Копыси в Оршу: 13.45.

12 июля дополнительно назначено 5 поездов региональных линий экономкласса сообщением Копысь – Могилев и Копысь – Орша.

Отправление из Копыси в Могилев: 00.15, 01.00, 03.50. Отправление из Копыси в Оршу: 00.30, 03.30.

Кроме того, 11 июля поездам межрегиональных линий бизнес-класса №705/706 Полоцк – Могилев – Полоцк предусмотрена дополнительная остановка на станции Копысь.

С учетом действующего графика 11 и 12 июля на станции Копысь будут делать остановки 29 поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста.

Предварительная продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса открывается за 10 суток до даты отправления. Приобрести проездные документы можно на официальном сайте БЖД (раздел «Услуги пассажирам», pass.rw.by), в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и в железнодорожных кассах. Дополнительная информация — на сайте www.rw.by и в Контакт-центре по телефону 105.

Источник: https://gp.by

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