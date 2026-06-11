Депутаты посетили среднюю школу №74 областного центра и Гомельское кадетское училище, ознакомились с их материально-технической базой, условиями для организации питания.

«Обеспечение качественным, безопасным и сбалансированным питанием детей в учреждениях образования области — это основа их здоровья и один из главных приоритетов нашей социальной политики. Важно, что в учреждениях образования проводится работа по повышению уровня информированности обучающихся в области здорового питания», – отметила Екатерина Зенкевич.