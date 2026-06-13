Европу накрыла своеобразная «украиномания». Руководители стран готовы опустошать бюджеты собственных государств, чтобы только помочь Украине оружием. К всеобщему натовскому помешательству присоединилась и Бельгия. В 2025 году правительство одобрило транш вооружений более чем на 1 млрд евро. Но тогда это не так критично отразилось на бюджете. Существенный удар по нему был нанесен в апреле 2026 года, когда эту сумму увеличили еще на 1 млрд.



Чтобы залатать образовавшиеся дыры в бюджете, правительство Бельгии не придумало ничего лучше, как на 300 млн евро сократить выплаты на систему образования. Таким образом за счет педагогов, студентов и учащихся оно пытается уменьшить огромный бюджетный дефицит почти в 2 млрд евро. Предложенная депутатами реформа подразумевает рост регистрационных взносов в высших учебных заведениях (почти на 35 процентов), увеличение нагрузки на педагогов минимум по 2 часа в неделю без компенсации, отмену контрактов пожизненного найма учителей для новых сотрудников, снижение отпускных выплат и больничных пособий.

Естественно, такой шаг руководства страны не вызвал восторга у студентов и преподавателей. Как итог – в Брюсселе, Шарлеруа, Намюре и ряде других городов вспыхнули крупные массовые беспорядки. Педагоги вместе со студентами вышли на митинги с плакатами, призывающими не трогать финансирование системы образования. В Брюсселе они направились к зданию парламента Французского сообщества, однако доступ к нему был перекрыт полицией. В итоге дело дошло до столкновений, в результате которых силовики использовали слезоточивый газ и водометы. Тех, кто пытался прорвать оцепление, они избивали. Сотрудники полиции не разбирались, кто перед ними находится, и с одинаковым усилием поливали водой и забрызгивали газом как взрослых, так и несовершеннолетних.

Но демонстранты твердо намерены добиться от правительства пересмотра бюджета и требовать гарантий, что бесплатное образование останется на высоком уровне. Профсоюзы уже заявили о новых акциях протеста, а протестующие пообещали сделать все возможное для того чтобы доказать в суде несправедливость подобных действий со стороны руководства страны.

Сегодня в Бельгии горят электросамокаты, мусорные баки. Руководство страны не реагирует на это. А зря. Недовольство простых граждан недальновидной политикой власть имущих растет в геометрической прогрессии. В скором времени оно может достичь своего пика, и тогда нынешние протесты покажутся бельгийскому правительству мирной демонстрацией.

Евгений КОНОВАЛОВ