Вода не кричит. Она тянет вниз тихо и быстро. Одна минута отвлеченности и ее хватает, чтобы забрать самое дорогое — ваших детей и близких!
10 июня в Глубокском районе в водоеме-копани утонул 13-летний мальчик. Мяч упал в воду во время игры, подросток пытался его достать.
21 июня в Минском районе 16-летний парень утонул в месте, которое не предназначено для купания во время отдыха с друзьями.
22 июня в Пинском районе утонул 15-летний подросток. Отдыхал с друзьями в месте, которое не предназначено для купания и не смог справиться с течением.
23 июня в Могилеве утонул 15-летний мальчик на Святом озере. Подросток отдыхал с друзьями.
Не оставляйте детей у воды НИКОГДА и НИ НА СЕКУНДУ: ни у реки, ни у бассейна, ни у надувного бассейна во дворе, ни в домашней ванне. Дети тонут тихо. Без крика. На глазах у взрослых, уткнувшихся «на минутку» в телефон.
С начала года в Беларуси утонули 7 детей.
Напоминаем:
- ребенок у воды только под постоянным контролем взрослого. Дистанция безопасности – вытянутая рука;
- нельзя плавать на надувных матрасах и автокамерах;
- нельзя заплывать за буйки; Никакого алкоголя и «я на минутку» для взрослых у воды;
- запрещается прыгать в «незнакомую воду»;
- даже умеющий плавать ребёнок нуждается в вашем взгляде каждую секунду;
- купаться можно только в разрешенных и проверенных местах, под присмотром спасателей.
Если беда случилась:
- зовите на помощь и набирайте 112;
- не теряйте ребенка из виду;
- бросайте спасательные средства, используйте палку/полотенце;
- после извлечения проверьте дыхание и действуйте по инструкции диспетчера 112.
Ваши глаза – их спасательный жилет. Ваши руки – их берег. Лучше сто раз сказать «надень жилет» и «я рядом», чем один раз — «прощай». Берегите детей! Сейчас!