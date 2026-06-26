Вода не кричит. Она тянет вниз тихо и быстро. Одна минута отвлеченности и ее хватает, чтобы забрать самое дорогое — ваших детей и близких!

10 июня в Глубокском районе в водоеме-копани утонул 13-летний мальчик. Мяч упал в воду во время игры, подросток пытался его достать.

21 июня в Минском районе 16-летний парень утонул в месте, которое не предназначено для купания во время отдыха с друзьями.

22 июня в Пинском районе утонул 15-летний подросток. Отдыхал с друзьями в месте, которое не предназначено для купания и не смог справиться с течением.

23 июня в Могилеве утонул 15-летний мальчик на Святом озере. Подросток отдыхал с друзьями.

Не оставляйте детей у воды НИКОГДА и НИ НА СЕКУНДУ: ни у реки, ни у бассейна, ни у надувного бассейна во дворе, ни в домашней ванне. Дети тонут тихо. Без крика. На глазах у взрослых, уткнувшихся «на минутку» в телефон.

С начала года в Беларуси утонули 7 детей.

Напоминаем:

ребенок у воды только под постоянным контролем взрослого. Дистанция безопасности – вытянутая рука;

нельзя плавать на надувных матрасах и автокамерах;

нельзя заплывать за буйки; Никакого алкоголя и «я на минутку» для взрослых у воды;

запрещается прыгать в «незнакомую воду»;

даже умеющий плавать ребёнок нуждается в вашем взгляде каждую секунду;

купаться можно только в разрешенных и проверенных местах, под присмотром спасателей.

Карта разрешенных пляжей

Если беда случилась:

зовите на помощь и набирайте 112;

не теряйте ребенка из виду;

бросайте спасательные средства, используйте палку/полотенце;

после извлечения проверьте дыхание и действуйте по инструкции диспетчера 112.

Ваши глаза – их спасательный жилет. Ваши руки – их берег. Лучше сто раз сказать «надень жилет» и «я рядом», чем один раз — «прощай». Берегите детей! Сейчас!

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