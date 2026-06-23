«Сегодня особый день. Время словно соединяет два берега одной реки: героический июнь сорок четвертого и нашу современность, в которой мы бережно сохраняем память о великом подвиге», – отметил во время открытия мемориала председателя облисполкома Иван Крупко.

Для белорусского народа операция «Багратион» имеет особый смысл, подчеркнул губернатор. Она стала дорогой освобождения Беларуси:

«Но сегодня мы собрались здесь не только для того, чтобы вновь перелистать страницы военной истории. Мы собрались, чтобы почтить тех, кто шел вперед через огонь и смерть ради будущего, в котором сегодня живем мы».

На Гомельщине, отметил Иван Крупко, в последние годы проделана масштабная работа по увековеченью подвига народа в годы войны. И «Багратион» станет важной точкой в маршруте памяти:

«Все эти мемориалы — нравственные ориентиры для будущих поколений, молодые белорусы должны знать цену мира и независимости, чувствовать ответственность за судьбу Родины».