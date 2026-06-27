На ближайшие два дня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

28 июня в Беларуси будет малооблачно, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, днем — от 28 по северо-востоку до плюс 38 по западу.

В дневные часы 29 июня на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов, местами плюс 30-34.

Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ «Метеогид» на videobel.by.