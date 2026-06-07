«Хочу купить квартиру, договорился с продавцом о цене, но всей суммы нет. Чтобы не потерять возможность приобрести эту квартиру, готов передать аванс прямо сейчас. Нотариус предложил заключить предварительный договор купли-продажи. Нужно ли его регистрировать в БТИ?»

Житель райцентра.

На вопрос отвечает регистратор недвижимости Буда-Кошелевского бюро Жлобинского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Светлана Полторацкая:

– В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. №133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» государственной регистрации подлежат договоры, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав или ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, подлежащих госрегистрации согласно п. 2 ст. 9 Закона о регистрации.

Кроме того, п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Таким образом, предварительный договор не подлежит государственной регистрации, поскольку непосредственно не является и не может стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав или ограничений прав на недвижимое имущество, подлежащих госрегистрации.

Подготовила

Елена БЕЛКО